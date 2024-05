USA lubas Moldovale rahalist abi, et võidelda Venemaa mõjuvõimuga

Varasemalt, alates Ukraina sõja algusest 2022. aastal, on USA andnud Moldovale rahalist abi 774 miljoni dollari ulatuses, sellest 300 miljonit dollarit energiajulgeoleku tagamiseks.

Blinkeni reis sai alguse murest, et Moldova ja Gruusia seisavad silmitsi uute ohtudega Venemaa poolt.

„Praegu ei ole otsest sõjalist ohtu, kuid Vene mõjuoperatsioonid on käimas ja see teeb muret,“ ütles USA kõrgeim Euroopa diplomaat James O’Brien eelmisel nädalal.

Moldova on korduvalt süüdistanud Venemaad „hübriidsõja“ pidamises riigi vastu, kohalikesse valimistesse sekkumises ja ulatuslike desinformatsioonikampaaniate korraldamises, et üritada kukutada valitsust ja viia rööbastelt välja riigi teekond Euroopa Liitu. Venemaa on süüdistused tagasi lükanud.