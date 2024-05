Kohtla-Järvel tuttava tapnud mees võeti kaheks kuuks vahi alla

„Kahtlustatav on varem tulirelva ebaseaduslikus käitlemises süüdi mõistetud ning ka praeguses juhtumis kogutud teave viitab, et täna vahi alla võetud inimene kasutas tulirelva ilma vastava loata,“ lisas Pikma.

Esmaspäeval kella 22.20 paiku anti häirekeskusele teada, et Ahtmes lebab murul noormees, kelle kõril on torkehaav. Sündmuskohale saabus kiirabi, kes tegi kindlaks, et noormees on surnud. Jõhvi politseijaoskonna juhi Andreas Kliimanti sõnul on esialgse info põhjal alust kahtlustada, et noormees suri ümberehitamise tunnustega tulirelva lasu tagajärjel.