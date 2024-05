Kas võtta Bolt ja Wolt pihtide vahele? Eurokandidaatide vaated selles küsimuses on seinast seina ka parteide siseselt

„Sotsiaaldemokraadid arvavad, et ka platvormi vahendusel töötajatel on vaja sotsiaalseid garantiisid,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut (SDE) märtsis Tagatoale. „Ühiskonnal on seda tööd vaja ning ei saa öelda, et seda peab tegema oma tervise või pensioni arvelt. Haigla või kehva toimetuleku pensionieas maksaksime niikuinii kinni. Meie ootus oli töötajate kaitsele. Läbirääkimised EL-is liikusid aga nii, et töötaja kaitsele need väga suunatud polnud,“ lisas minister.