Belgia politsei korraldas haarangu Euroopa Parlamendi kontorites

Brüsselis asuvas eraelamus ja Euroopa Parlamendi kontorites Strasbourgis ja Brüsselis korraldatud läbiotsimised on seotud nn Russiagate’i juhtumiga, kus väidetavalt pöörduti Euroopa Parlamendi liikmete poole ja neile maksti Vene propaganda propageerimise eest Euroopa Hääle veebisaidi kaudu, vahendab Politico.

„On märke, et asjaomasel Euroopa Parlamendi töötajal oli selles oluline roll,“ teatas Belgia õiguskaitse.

Kahe uurimisega kursis oleva inimese sõnul uurib Belgia politsei parlamendiliikme assistendi seotust, kes on töötanud erakonnas Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja hetkel töötab paremäärmusliku parlamendiliikme Marcel de Graafi heaks.

Viimastel kuudel on AfD-d tabanud mitmed skandaalid, sealhulgas Europarlamendi saadiku Maximilian Krah’ assistendi vahistamine aprillis. Saksamaa võimud kahtlustavad, et kinnipeetud assistent on „Hiina salateenistuse töötaja“.