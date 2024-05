Ajaleht Pealinn korjatakse Euroopa Parlamendi valimiste ebatäieliku teabe tõttu levist

Keskerakond esitas kaebuse

Laats tõi välja, et nii Pealinna kui ka Stolitsa viimastes intervjuudes jagab linnapea ja Euroopa Parlamendi valimiste kandidaat Jevgeni Ossinovski mitmeid poliitilisi hinnanguid. „Meer ei hoia tagasi kiitusega enda ja parteikaaslaste suunal ning kasutab juhust, et Keskerakonnale halba varju heita. Nii on tekkinud kahtlus, et tegemist on avalik-õiguslikest vahenditest rahastatud poliitreklaamiga, mille kulud peab Jevgeni Ossinovski Tallinna linnale hüvitama. Praegune olukord on võrreldav 2017. aasta juhtumiga, kui toonasest linnapeast Taavi Aasast ilmus viis kuud enne valimisi pealinna ajalehes artikkel, mis oli kohtu hinnangul keelatud annetus. Sellegi küsimuse osas oleme Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK) edastanud avalduse menetluse alustamiseks,“ rääkis ta.