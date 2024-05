FOTOD ja VIDEO | Aegviidu alevis põles maha puidutööstus. Päästeamet palub vältida piirkonnas liikumist

Veidi pärast kella üht sai häirekeskus teate, et Telliskivi tänaval Anija vallas Aegviidu alevis põleb puidutööstus lahtise leegiga. Esimeste teadaannete kohaselt said ettevõtte töötajad majast välja. Kuna puidutööstus põleb lahtise leegiga, siis oli prioriteet kaitsta lähedal asuvaid eluhooneid ning tanklat.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu ütles, et kohapeale reageerisid kaheksa kutselise päästekomando ning kahe vabatahtliku päästekomando meeskonnad nii põhja kui ka lääne regioonidest. „Päästetööde juhi prognoos on, et siin võib natukene veel aega minna, aga õnneks on tulekahju piiratud tehase alale ja edasi ei levi. Praegu on prioriteet kopaga rusude hunnik lahti kaevata, et tulepesadeni jõuda,“ lisas ta.