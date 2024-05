Põltsamaa kihab. Kõrge vallaametniku vastu kogutakse veebis allkirju

Viimasega nõutakse, et Peters oma ametikohalt vabastataks. Üleskutse algataja Reigo Tõnisson selgitab seal, et osakonnas olla vahetunud palju töötajaid. „Mitu inimest on viibinud pikaajalisel haiguslehel ning lahkunud töölt osakonnajuhi ebaprofessionaalse juhtimisstiili ja emotsionaalselt vägivaldse suhtlemismaneeri tõttu. Vallavalitsus vajab osakonnajuhti, kes oskab meeskonna hästi toimima panna ja osakonnale seatud ootusi täita,“ ütleb ta.