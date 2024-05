Kohtunik lubas kasvõi puhkuse katkestada, kui Sildarud peaks lepituseni jõudma

„Selle teemaga tegeletakse,“ vastas Tõnis Sildaru kaitsja Jaanus Tehver kohtuniku küsimusele võimaliku lepituse kohta. Nimelt tegi prokurör Leelet Kivioja eelmisel istungil ootamatu pakkumise, et kuivõrd asjaosalised on pereliikmed, võiks nad proovida lepitust otsida. See võiks aga ära kaotada vajaduse Tõnise kohta üldse kriminaalmenetlust pidada.