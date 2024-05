Amnesty International: hukkamiste arv suurenes eelmisel aastal hüppeliselt

Amnesty Internationali teatel registreeriti eelmisel aastal 1153 hukkamist, mida on 30% rohkem kui 2022. aastal, vahendab Associated Press. See arv ei sisalda Hiinas täide viidud hukkamisotsuseid, mida võis organisatsiooni hinnangu järgi olla tuhandeid. Hiina on nende kohta andmed salastanud.