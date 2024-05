UMA PIDU | Võrokesed kutsuvad rahvapeole lustima

Uma Pido on rahvapidu, mida peetakse võrokestele omase rõõmu, ilmanägemise ja kuraasiga ja mis ühendab Eestile olulised väärtused – kohavaimu ja laulupeotraditsiooni. Seekordse peo keskmes on mäng, mis pakub lihtsat rõõmu koosolemisest, kooslaulmisest ja kooshingamisest. Üheskoos lustides ja hõisates hoiame võrokeste pärandit.

Suurel rahvapeol löövad kaasa 3900 suurt ja väikest lauljat ja tantsupundid Põlva Päntajalad, Hopser ja Veriora Vingerdi, solistid Mari Kalkun, Meelika ja Meelis Hainsoo, Contra, Hilje Murel, Andres Mähar jt, saateorkester Riivo Jõgi eestvõtmisel ja Karmid Torud ja kõik see rahvas, kes Intsikurmu kokku tuleb.

Uma Pido peakontsert algab kell 18 Intsikurmu laululava peal. Rahvale on peopaik avatud kella 16.30st. Peo lavastaja on Diana Leesalu, kooride üldjuht Küllike Joosing, kunstnikud Marion Undusk ja Martin Mikson, liikumisjuht Ingmar Jõela, nukulavastaja Taavi Tõnisson. Etenduse muusikapoole on kokku seadnud Ardo Ran Varres.