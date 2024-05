Tuntud tõukerattur selgitab, kuidas saavutada vajalik vilumus ka kõige keerulisema triki sooritamiseks

Tõukerattur Gemo Tasane tõdeb, et trikkide puhul on kõige keerulisemad kombinatsioonid, mis hõlmavad nii saltosid kui ka pöörlemisi. „Kindlasti on raskemad saltod ja pöörlemised kombodena, ehk salto ajal lisad näiteks tõuksiga mõne muu triki juurde või teed lisapöörde,“ kirjeldab Tasane suuremat vilumust nõudvaid trikke.

„Ka street style’i trikid, mis nõuavad head tasakaalu ja täpsust, pakuvad väga suurt väljakutset ning seda nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Tuleb suuta visualiseerida end seda trikki tegemas ja eelkõige peab iseendasse uskuma,“ selgitab kogenud trikirattur.

Tasane tõdeb, et oluline on ka oma keha tunnetamine ja soorituse hilisem analüüs. Siin tuleb ekstreemsportlasele appi Huawei Watch FIT 3 nutikell, mis lisaks trendikale välimusele on ka nutikas abiline, mis aitab jälgida iga liigutust ja edusamme.

Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina sõnul on uus Huawei Watch FIT 3 nutikell varustatud täiustatud anduritega, mis muudab trikkide tegemisel oma füüsise analüüsimise eriti lihtsaks. „Huawei Watch FIT 3 suudab täpselt jälgida südame löögisagedust, vere hapnikusisaldust ja isegi unekvaliteeti. See on eriti oluline tõukeratturitele, kes üha keerukamate trikkide tegemiseks peavad oma keha seisundit pidevalt jälgima.“

„Watch FIT 3 nutikella abil saab iga sportlane analüüsida oma treeninguid ja sooritusi. Näiteks kui sa tegeled füüsiliselt nõudliku spordiga, saad hiljem vaadata, kuidas su keha sellele reageeris ja millised olid su füsioloogilised näitajad. See aitab paremini mõista, millised aspektid vajavad veel tööd,“ selgitab Mishina.

Uue põlvkonna nutikell, mis ühildub kõikide operatsioonisüsteemidega

Watch FIT 3 nutikell ühildub kõikide telefonidega, võimaldades mugavalt andmeid sünkroonida ja analüüsida. „Uus nutikell ühildub nii iOS-i kui ka Androidiga, kella kasutamiseks on vaja alla laadida vaid Huawei Healthi mobiilirakendus. Seega seda kella saavad kasutada kõikide nutitelefonide omanikud,“ räägib Mishina.