LÕPUKS OMETI | Algas kultuuripealinna laulu- ja tantsupeo meenete müük

Laulu- ja tantsupeo meenete valik on väike ja praktiline ning lähtub põhimõttest, et osalejad ja külalised tahaks meeneid kasutada ka pärast peonädala lõppu. Meenete hulgast leiab pusa, T-särgi, rinnamärgi, sokid ja riidest kandekoti.

Pusa rinnale on kirjutatud Tartu laulupeo pealkiri „Õnn ja rõõm“, mis tuletab kandjale iga päev meelde õnne ja rõõmu märgata. Veidi soojem pusa sobib kandmiseks igal aastaajal, aga ka jaanipäeva eel, mil ilm võib üllatada. Kahes värvis T-särgi hulgast leiab oma lemmiku nii rõõmsate värvide kandja kui ka see, kes armastab lihtsat heledat särki.

Tartu laulu- ja tantsupeo rinnamärk on klassikaline, minimalistlik ning sobib absoluutselt iga peolise rinda. Suvine riidest kandekott on hea mahutavusega ja aitab laulukaare alla ja tantsuplatsile kaasa võtta kõik, mis prooviperioodil vaja läheb. Riidest kott on hea kaaslane ka külalisele, et haarata peole kaasa veepudel, piknikutekk ja muu vajaminev.