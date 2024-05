Erakondade reitingud: viimastel nädalatel on toetust kasvatanud Keskerakond ja kaotanud EKRE

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2,9 protsendipunkti võrra. Isamaa edu Reformierakonna ees on 8,5 protsendipunkti ning Reformierakonna edu EKRE ees 2,7 protsendipunkti.