Zelenskõi kutsus Bidenit üles osalema Ukraina rahutippkohtumisel

Zelenskõi ütles, et tema peamise liitlase võimalikku eemalolekut „aplodeeriks Putin isiklikult ja see oleks püstijalu aplaus“.

Vene väed on viimastel nädalatel edusamme teinud ja president Zelenskõi vajab tippkohtumist näitamaks, et maailm on endiselt Ukraina poolel. Washington ütleb, et toetab kohtumist, kuid ei ole veel kinnitanud kõrgetasemelise delegatsiooni osalust.