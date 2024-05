Putin ähvardas Euroopa väikeriike: nad peaksid meeles pidama, millega nad mängivad

„Vähemalt siis, kui me kohtusime, ei põdenud NATO peasekretär Jens Stoltenberg dementsust,“ jutustas Putin. „Kui ta nüüd räägib lääne täppisrelvade suunamisest Venemaa vastu, siis tuleb meeles pidada, et neid saavad kasutada ainult kõrgelt koolitatud eksperdid.“

„Selliste süsteemide nagu Storm Shadow puhul saab lennuülesandeid sisestada ilma Ukraina sõjaväe kohalolekuta – seda teevad need, kes neid süsteeme toodavad ja väidetavalt Ukrainale tarnivad. See võib juhtuda ja juhtub ka ilma Ukraina sõjaväe osaluseta,“ selgitas Putin Kremli vaadet. „Süsteemid nagu ATACMS on programmeeritud kosmoseluure andmete põhjal ning missiooni enda valmistavad ette NATO riikide esindajad.“