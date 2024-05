Gruusia presidendi katse peatada välisagentide seaduse vastuvõtmine ebaõnnestus

Varasemalt oli Gruusia president Salome Zurabišvili keeldunud eelnõule alla kirjutamast, nimetades seda „Venemaa seaduseks“, mis on „vastuolus meie põhiseaduse ja kõigi Euroopa standarditega“. Kuna tema veto tühistati kirjutab seadusele alla parlamendi spiiker Shalva Papuašvili.

Valitsuspartei Gruusia Unistus on öelnud, et reeglid on vajalikud välismaiste mõjutuste vältimiseks, süüdistades valitsusväliseid organisatsioone „LGBT propaganda“ propageerimises ja „revolutsiooni“ korraldamise katses. Kriitikute sõnul võib seadus olla eelkäijaks kodanikuühiskonna vastu suunatud mahasurumisele enne oktoobris toimuvaid üleriigilisi valimisi.