Parempoolsed nõuavad riigikohtult eurosaadikute valimiskampaania peatamist

Ausat konkurentsi on erakonna hinnangul vääranud asjaolu, et tagasivalimise poole püüdlevate eurosaadikute kampaaniakuludeks on kasutatud Eesti erakonnaseaduse kohaselt keelatud annetusi juriidilistelt isikutelt – Euroopa Parlamendi fraktsioonidelt. Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjon (ERJK) on probleemile tähelepanu juhtinud, kuid ei ole nõudnud annetuste tagastamist enne valimispäeva, põlistades Parempoolsete hinnangul seeläbi ebaausate võtetega saadud eelised.

Erakond taotleb riigikohtult, et kuni Riho Terras, Urmas Paet, Jana Toom, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Jaak Madison ja Margus Tsahkna ei ole neile juriidiliste isikute tehtud keelatud annetusi täies mahus ja kohtule tõendatult tagastanud, tuleb nende valimiskampaania peatada. Alternatiivina võib kohaldada muid kohtu poolt asjakohaseks ja vajalikuks peetavaid abinõusid.

Oma teguviisi seadusevastasust on tunnistanud ka mõned keelatud annetusi vastu võtnud poliitikud, lubades annetused tagastada. Teadaolevalt pole seda aga seni tehtud ja on vähetõenäoline, et raha makstaks tagasi enne valimiste lõppu, leiavad Parempoolsed.

„Demokraatia saab tõeliselt, põhiseaduse vaimus töötada vaid siis, kui valimised on legitiimsed, pettusevabad selle sõna kõige laiemas tähenduses,“ selgitas erakonda esindav advokaat Mart Parind. „Demokraatia toimimiseks on vältimatult vajalik, et erakondade vahel valitseks aus konkurents,“ rõhutas ta.