ANALÜÜS | Uus uuring ennustab kaht euromandaati sotsidele ja Isamaale, ent toob halbu uudiseid oravatele

Turu-uuringute AS korraldas 9.–22. mail küsitluse, millele vastas 1009 inimest. Saadud andmete järgi võidab Euroopa Parlamendi valimised Eestis Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Küsitluse järgi on neil Isamaa ees selge edu, kuigi ka Isamaa saaks kaks mandaati. Isamaa kandadel on omakorda EKRE, kes on olnud senistes küsitlustes kindlalt ühe mandaadi liigas. Värske uuringu tulemustes lahutab neid Isamaast ainult 2,1%.