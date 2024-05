Tõrva Loits tuleb taas peale kuueaastast pausi suurejoonelise tule-, vee- ja muusikaetendusega

Iidse saba õgiva mao kujund Ouroboros pole tänavuse Tõrva Loitsu juhuslik teemavalik. Tõrva Loitsu loovjuhi Reigo Ahvena sõnul on tegemist ühe vanima mütoloogilise sümboliga, mis tähistab eluringi, taassündi ja kõige pidevas muutumises olemist. „Seepärast sobib see suurepäraselt tähistama Tõrva Loitsu taassündi Tartu 2024 raames ning seda, et eestlaste vägev vaim ei murdu ühegi väljakutsega ega raskuste kiuste,“ selgitas Ahven. „Ouroboros on hoidnud koos mitte ainult maailmu tervikuna, vaid ka iga indiviidi maailmapilti. Tänavu hoiab see koos meie Tõrva Loitsu riitust, mis on loodud, et ühel päeval ühendada minevik tulevikuga läbi muusika, tule, tantsu ja väge täis sõnade.“