Haridusminister andis Metsküla erakoolile tegevusloa

„Meile on see rõõmus uudis, sest eelmisel aastal tegutses meie kool ju ilma igasuguse õigusliku aluseta. Samas oleme ikkagi veendumusel, et Metsküla kool peaks olema vallakool ja sellepärast jätkame ka kohtuvaidlust Lääneranna vallaga,“ ütles kooli lapsevanem Silvia Lotman ERR-ile.