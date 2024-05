Koolilapsed vajasid 34-kraadistes klassides medõe abi

„Palavuse tõttu lühendasime tunde 30 minuti peale, lisaks viiakse tunde läbi ka õues,“ märkis Õismäe gümnaasiumi direktor Kaja Toomsalu Delfile. „Klassides on 34 kraadi sooja, 30 last sees ... Lapsed on käinud lausa medõe juures – neil on palavusest paha hakanud.“