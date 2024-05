Ukraina armee ülemjuhataja sõnul valmistub riik juba Prantsuse sõdurite vastuvõtmiseks. Hiljem teadet pehmendati

Hiljem täpsustasid pooled siiski, et esialgu käivad alles konsultatsioonid instruktorite saatmiseks.

„Kirjutasin alla dokumentidele, mis lubavad esimestel Prantsusmaa instruktoritel külastada meie väljaõppekeskuseid ja tutvuda taristu ja personaliga,“ ütles Sõrskõi esialgses teates Telegrami vahendusel. Kindral lisas, et osales äsja videokohtumisel kaitseminister Rustam Umeroviga ja Prantsuse kaitseministri Sébastien Lecornuga.

Õhtul täpsustas Ukraina kaitseministeerium, et esialgu käivad Prantsusmaa ja teiste liitlastega sõdurite saatmiste teemal alles kõnelused. „Oleme alustanud tööd asjaomaste dokumentidega, et mitte raisata aega bürokraatia koordineerimiseks siis, kui otsus on juba langetatud,“ selgitas ministeerium.

Prantsuse kaitseministeeriumist öeldi AFP-le samuti, et teemat arutatakse. „Ukraina pinnal toimuv väljaõpe on üks projektidest, mida pärast 26. veebruaril toimunud Ukraina toetajate konverentsi arutatakse,“ öeldi ministeeriumi teatas. „Sarnasel kõigile teistele projektidele käib selles osas ukrainlastega koostöö, sealhulgas selleks, et nende täpsetest vajadustest ary saada.“ AFP meenutab, et teadaolevalt on Ukrainas juba varasemast tegutsenud Prantsusmaa, Briti ja USA erivägede instruktorid, ent nüüd räägitakse esimest korda ja avalikult pikemaajalisest missioonist.

Veebruaris ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et lääneriikide sõdurite saatmist Ukrainasse ei tuleks välistada. Ukraina kaitseministeerium toonitas esmaspäevaõhtuses teates, et Ukraina ise on välisinstruktorite saabumisest kindlasti huvitatud.