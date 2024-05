INTERVJUU | Vene desertöör: meile öeldi, et hoolitsege granaatide eest ja viimane jätke endale. Ma olin valmis seda kasutama

Venemaal viibivate Delfi allikate teatel on Vene armeest ametlikult deserteerunud üle 50 000 inimese ning Vene võimud teavad neist umbes 15 000 asukohta. Enamik üksuste juurest lahkunutest varjab end Venemaal, kuid osa on läinud ka välismaale.

Võõrsile pagenute abistamisega tegeleb Vene emigrantide organisatsioon Idite Lesom ehk Minge Metsa, mis on välismaale toimetanud ligi 30 000 väeteenistusest kõrvalehoidjat. Selle juht Grigori Sverdlin on BBC-le tunnistanud, et neist inimestest üle 50% jõudis enne deserteerumist teenida Vene armees. Delfil õnnestus neist ühega kohtuda. Intervjuu ajal naeris mees pidevalt oma jutu üle ja suitsetas ohtralt.