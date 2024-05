Soome hakkab katsetama uut väiksemat kiiruspiirangut

Muudatuste eesmärk on luua ühtne kiiruspiirangute süsteem, mis vastaks praegustele liiklus- ja keskkonnatingimustele, vahendab Iltalehti. Praegu kehtiv juhend pärineb 2009. aastast, kuid pärast selle koostamist on Soomes kehtima hakanud uus liiklusseadus.

Enim muudetakse kiiruspiiranguid neil teelõikudel, kus maksimaalne lubatud kiirus on 100 km/h. Selliseid teid on ligikaudu 1800 maanteekilomeetri ulatuses. Neil langeb tunnikiiruse limiit sajalt kilomeetrilt 80-le.

Amet selgitas pressiteates, et muudatust rakendatakse teedel, kus on suurenenud õnnetuste oht. Sellisteks on alla seitsme meetri laiused kitsad teed ja tiheda liiklusega teelõigud, kus laupkokkupõrgete oht on suurenenud.