FOTOD | Kahe EKRE europarlamendi kandidaadi valimisplakatid rebiti lõhki

Tabasalus jäi kellelegi ette EKRE plakat, kus naeratavad europarlamenti pürgivad Martin Helme ja Siim Pohlak. Helme on ühtlasi EKRE valimisnimekirja esinumber. Näib, et Pohlakul on vaenlasi mujalgi, sest lõhki tõmmati ka tema üksikplakat Tiskres.