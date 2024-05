FOTOD RAADILT | Tartu valmistub kultuuripealinna laulu- ja tantsupeoks

„Mul kõige armsam“ idee sai alguse mõttetalgutest õnne ja rõõmu teemal. Nende sõnade tähenduse üle juurdleb ka Tartu laulupidu, mille ideekavandist ja ilusast sõnapaarist kontsertlavastus tasapisi sirgus. „ Loo keskmesse sai õnn kui tähenduste virvendus elus. Kui asjal või inimesel meie elus on tähendus, teeb see õnnelikuks. Inimesena loome ja vajame tähendusi ning soovime ka teistele midagi tähendada, sest tähendus on tähtis. Eriline tähendus on kõigel, mis sirab kaugel, teisel kaldal, rohelisemal rohul, salapäraselt kättesaamatus kauguses,“ sõnas lavastaja Priit Strandberg.

Asukohaks sai muuseumi väliala valitud just „teisel kaldal“ kujundi tõttu, mistõttu otsiti paika, kus oleks teine kallas ka reaalselt olemas ja nähtav. „Lähtusime vanasõnast „teisel kaldal on rohi alati rohelisem“ ning Raadi järv pakub selleks maalilist vaatepilti. Samuti on meile oluline mängita lugu tähistaeva all. Me teame, et jaanipäeva ajal tähti näha on haruldus, ent õige atmosfääri loomiseks on lai taevalaotus väga oluline,“ kirjeldas lavastaja.