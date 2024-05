VIDEO ja FOTOD | USA keskosa räsisid taas tormid, elu kaotas 22 inimest

Tormid põhjustasid surmajuhtumeid Texases, Oklahomas, Arkansases ja Kentuckys, teatas Associated Press. Tormid olid osa rõhuvast kuumalainest, mis püstitas rekordeid Texase lõunaosast Floridani.

Ohtlike ilmastikuolude tõttu on antud hoiatus USA idaosale Alabamast New Yorgini.

President Joe Biden avaldas hukkunute omastele kaastunnet, lisades, et föderaalne hädaolukordade lahendamise amet tegeleb kahjuhinnangutega ja ta on võtnud ühendust kuberneridega, et selgitada, millist riiklikku toetust nad võivad vajada.