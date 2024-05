Poola piirab Vene diplomaatide õigust riigis ringi liikuda

„Teatasin äsja Poola otsusest, mis on seotud Venemaa hübriidsõjaga Euroopa Liidu, sealhulgas Poola vastu,“ ütles Sikorski. „Vene diplomaatide liikumisvabadust meie riigis piiratakse.“ Sikorski lisas, et Venemaa peaks võtma otsust tõsise hoiatusena. Edaspidi tohivad Vene diplomaadid ringi reisida ainult sama maakonna piires, kus nende saatkond või konsulaat asub. Erandiks on Vene suursaadik Sergei Andrejev, kelle liikumisvabadus jääb muutumatuks.