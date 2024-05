Hispaania annab Ukrainale miljard eurot sõjalist abi

Sánchez märkis pressikonverentsil, et Hispaania on juba varem otsustanud saata Ukrainasse Patrioti õhutõrjesüsteemi rakette ning saadab nüüd täiendavalt Leopardi tanke, samuti erinevat laskemoona. Kümneks aastaks sõlmitud kaitselepe käsitleb ka luureinfo jagamist ja sõdurite väljaõpet, samuti Ukraina ülesehitustööd ja humanitaarabi.

„Ukraina võimalused paranevad, sealhulgas õhutõrje osas, et kaitsta riigi tsiviilelanikke, linnu ja taristut, mis on praegu valimatute rünnakute all – nagu nägime nädalavahetusel Harkivis,“ ütles Hispaania peaminister. Harkivi pommitamisel hukkus laupäeval 18 inimest.