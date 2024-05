Venemaa kinnitas Ukraina ajakirjaniku kinnipidamist

Viktoria isa Volodõmõr Roshchyn sai Venemaa kaitseministeeriumilt kirja, milles kinnitati tema tütre vangistust, vahendab The Kyiv Independent.

„Olemasoleva teabe kohaselt on Roshchyna Viktoria Volodymyrivna ... kinni peetud ja viibib praegu Vene Föderatsiooni territooriumil,“ seisis kirjas.

Volodõmõr Roshchyn jagas kirja ajakirjanike ühendusega ja võttis ühendust ka Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega (ICRC), et kontrollida Venemaa kaitseministeeriumi väiteid. ICRC kinnitas, et Roshchynit peetakse kinni, kuid ütles, et neil ei ole praegu tema juurde juurdepääsu.