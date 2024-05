Soome president Alexander Stubb riigikogus: me toetame, hoiame ja kaitseme üksteist

Soome presidendi sõnul on uus normaalsus, et Venemaa jätkab agressioonisõda Ukrainas, alustab samal ajal mitmesuguseid hübriidoperatsioone ning üritab kõiki ELi ja NATO riike hirmutada ja destabiliseerida. „Me näeme seda Euroopas nädalast nädalasse. Parim reaktsioon on jääda rahulikuks ja vaoshoituks, ehk nagu mina ütleksin, Eesti ja Soome moodi reaktsioon. Parim viis olukorra süvenemist vältida on valmistuda. Ja just seda me teemegi,“ ütles ta ning lisas, et lühemas perspektiivis peame jätkama Ukrainale rahalise ja sõjalise abi andmist, keskpikas perspektiivis aitama Ukrainal saavutada õiglast rahu ning pikas perspektiivis tagama, et Ukrainast saaks nii ELi kui ka NATO täieõiguslik liige.

Oma kõnes tsiteeris Stubb president Lennart Meri, kes ütles, et ka väikeriik võib mõjutada ajaloo käiku, vähemalt peab ta seda kindlasti üritama, ning et maailmas ei hooli mitte keegi väikesest riigist, kui riik ise ei ütle selgelt, mida ta tahab. „Ma arvan, et Eesti ja Soome peaksid maailmas oma rolli määratledes just tema sõnadest juhinduma. Väikesed rahvad peavad oma hääle kuuldavaks tegema. Aga kõige olulisem on see, et nüüd kasutame oma häält koos liitlaste ja partneritega Euroopas, Euroopa Liidus ja NATOs. Tähtis on, et me toetame üksteist, hoiame üksteist ja kaitseme üksteist,“ ütles ta.