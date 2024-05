VIDEOD | Koalitsioon ei jõudnud ka täna lisaeelarve osas kokkuleppele. Võrklaev: liigume väikeste sammudega aina lähemale

„Eks ikka samad mured, et teatud valdkondades on kokkuhoidu keerulisem teha ja kokkuvõttes on vaja kogu see pilt kokku saada. Igast valdkonnast on raha võtmine alati keeruline, aga minu meelest me olime täna jätkuvalt konstruktiivsed ning minul on teadmine ja arusaam, et kõik koalitsioonipartnerid pingutavad jätkuvalt selle nimel, et lisaeelarve kokku saada,“ rääkis Võrklaev.