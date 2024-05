Baltikumi e-kaubanduse auhindade võitjad on selgunud – Grand Prix võitis HackMotion

„Tänavune e-kaubanduse auhindade festival on olnud tähelepanuväärne sündmus, kus osales üle 100 e-kaubanduse platvormi kogu Baltikumist. Me nägime, et need tipp platvormid teavad, kuidas kasutada õigeid tööriistu, luua kvaliteetset sisu ja tõhusaid veebilehtede kujundusi.