Saksamaal mõisteti ohvitser vangi Venemaa heaks spioneerimise eest. Motiiv: tuumasõjahirm

Hauptman väitis, et teda tõukas kuritegu toime panema hirm Ukraina sõja tuumaeskalatsiooni ees. Oma lõppsõnas ütles ohvitser, et see on suurim lollus, mida ta on oma elus teinud, ning väitis, et tema ratsionaalset mõtlemist takistas kroonilise ületöötamise tekitatud depressioon.