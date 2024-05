VIDEO | Läänemets negatiivsest lisaeelarvest: kuulame, millised on Reformierakonna alternatiivsed ettepanekud. Kinnisilmi kärpida ei saa

Läänemetsa sõnul pole vahepeal edasiminekuid kokkuleppele jõudmisel toimunud. Nimelt on praegune plaan selline, et ministeeriumides tehakse ülevälja kärbe, ent kaitseministeerium jäetakse puutumata. Läänemets pole sellega rahul, sest tema sõnul ei saa praegust julgeolekuolukorda arvestades siseministeeriumis kärpeid teha. Samuti on tema sõnul muret tekitavad sotsiaalvaldkonna kärped,

„Me hakkame kohe rääkima, siis kuulame, mis on Reformierakonna alternatiivsed ettepanekud. Me oleme oma kompromisse ja mõtteid siin välja käinud, nüüd kuulame seda ja siis saame edasi siit minna,“ kommenteeris ta.

Läänemets lisas, et jätkuvalt on õhus palju küsimusi.

„Üks on sisejulgeoleku teema, siis arutame sotsiaalvaldkonna teemat – kas seal on mingisugune selgus saabunud või mitte. Kas siis plaan on selline, et sellel aastal teeme kärpe ära, aga järgmine aasta me ei tea, millest see raha tuleb võtta. Silmad kinni kärpeid teha ei saa,“ ütles Läänemets.

„Ütleme nii, et viimased kuud me oleks pidanud tegelema järgmiste aastate eelarve küsimusega, sest kui me sügisel hakkame tegelema 2025.-2026. aasta eelarve küsimusega, ega me siis ka ei jõua neid sotsiaalvaldkonna seadusemuudatusi ära teha ja tegelikult oleme jälle valesse kohta selle aja raisanud,“ ütles Läänemets. „See on see, miks sotsid on öelnud kogu aeg, et räägime sellest keerulisest probleemist ehk tervest riigieelarvest ja mitmest aastast ette, mitte sellest aastast, sest see aasta pole karjuv probleem mitte kellegi jaoks.“