„Nad peavad meid natsideks.“ Jõukas Saksamaa linnas tõstab pead paremäärmuslus

Kõrguvad kirikutornid, tuhandeaastane kesklinn, mida pole kahjustanud teise maailmasõja pommirünnakud või grafiti, eemal lumega kaetud Alpid – Baieris asuval Kaufbeureni linnal on mitmeti vedanud. Tööpuuduse näitaja on siin väike ühekohaline arv, Saksa lennuvägi loobus plaanist kolida Eurofighteri ja Tornado lennukite tehnikute koolituskeskus mujale ning kuritegevus on ajalooliselt madalal tasemel.