Eelmisel kolmapäeval turvakodust lahkunud ema koos kolme lapsega on endiselt kadunud, ilmselt on nad Eestist lahkunud

Eelmisel neljapäeval teatas politsei, et palub abi kadunud 29-aastase Asmaa, 10-aastase Katya ning 9-aastaste Bitouli ja Mohamadi leidmisel. Perekond oli päev varem lahkunud Nõmmel asuvast turvakodust, et minna toidupanka, kuid sinna nad ei jõudnudki, samuti ei naasnud nad turvakodusse.

„Politsei on ka omaltpoolt suhelnud veel naise tuttavatega ja kontrollinud erinevaid aadresse, kus perekond olla võiks, kuid paraku pole neid leitud. Praeguseks on politseil alust arvata, et ilmselt on naine koos lastega Eestis lahkunud,“ sõnas ta.