PEAMINISTRIUURING | Reinsalul on põhjust käsi rahulolevalt kokku hõõruda: liidripositsioon tõotab püsida suve lõpuni

Muudatused reitingufrondil on laias plaanis vaevumärgatavad. Nagu viimased pool aastat soovib rahvas ka praegu kõige rohkem näha riigilaeva tüürimas Urmas Reinsalu (Isamaa). See näitab edukalt, kuidas igipõlisest „number kahest“ on saanud karismaatiline „number üks“, märkis Turu-uuringute AS-i tegevjuht Tõnis Stamberg.