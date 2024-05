INTERVJUU | Ukraina võimupartei fraktsioonijuht: eesmärk on Vene laevastik Mustal merel täielikult hävitada

Täna toimub Tallinnas Delfi Meedia, kaitseministeeriumi ja Milttoni korraldatud konverents, kus arutatakse Ukraina ülesehitamist. Üks külalisi on Ukraina võimuerakonna Rahva Teener parlamendifraktsiooni esimees Davõd Arahhamija.

Delfile antavas intervjuus räägib ta, et Eesti investoritel tasuks vaadata nii Ukraina kinnisvara- ja kaitsesektori kui ka põllumajanduse poole. „Meid huvitavad Eesti investorid, sest Eesti on oma väiksusest hoolimata meid alati toetanud, ja kuna Eesti rahvas toetab ukrainlasi, tahaksime, et nad saaksid selle võimaluse enne teisi,“ sõnab Arahhamija.