Macron rõhutas Saksamaal Ukraina abistamise tähtsust: rahu ei ole kapitulatsioon

Macron ütles, et Saksamaa ja Prantsusmaa rõhutavad seda ka kahepoolse kaitse- ja julgeolekunõukogu homsel istungil. Seal toonitatakse, et Ukrainal aidatakse „lõpuni“ vastupanu osutada.

Ka Steinmeier rõhutas, et abi Ukrainale ei tohi vähendada.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz tõi varem esile, et Venemaa president Vladimir Putin on valmis selleks, et tema „imperialistlike unistuste“ eest sureb või saab raskelt haavata lisaks paljudele Ukraina ohvritele ka 24 000 Vene sõdurit kuus.