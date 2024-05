Iisraeli õhurünnak vastuseks Hamasi rakettidele tappis Rafahis teadete kohaselt 35 inimest

Iisraeli kaitsevägi teatas, et õhujõud andsid löögi Hamasi kompleksile ja et löök anti täppislaskemoonaga täpsete luureandmete alusel, vahendab Guardian.

Iisraeli kaitseväe teatel kõrvaldati Hamasi Läänekalda staabiülem ja teine kõrge tegelane, kes oli iisraellaste ründamise taga. Lisati, et ollakse teadlikud teadetest, et löögi ja tulekahju tagajärjel said piirkonnas viga mitmed tsiviilisikud, ja asja uuritakse.