Tanklaketi Circle K kliendid kurdavad kütuse kvaliteedi üle. Mõnes teenindusjaamas peatati mootoribensiini 98 müük

Probleemist on tehtud postitusi ka sotsiaalmeedias. Ühe lugeja sõnul teavitavad mootorratturid, kuidas pärast Circle K-s tankimist sureb mootor välja, ent kui paak tühjaks pumbata ja mujal tankida, siis on kõik jälle korras.

Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik tunnistas, et tanklakett on saanud nädalavahetusel klientidelt pretensioone, nagu sisalduks mootoribensiinis 98 vett. „Kõikides Circle K teenindusjaamas on kasutusel elektroonilised kontrollsüsteemid, kuid need ei ole kütusemahutis vett tuvastanud,“ sõnas ta.