Kardetakse, et Paapua Uus-Guinea maalihe mattis enda alla vähemalt 670 inimest

Aktopraki sõnul on reedese maalihke tagajärjed isoleeritud Enga provintsis suuremad, kui algselt arvati, vahendab BBC News.

„Hinnanguliselt on nüüd maetud üle 150 maja,“ ütles Aktoprak.

Aktopraki sõnul on ohus ka päästajad, et maapind liigub endiselt.

„Vesi voolab ja see tekitab tohutu riski kõigile osalejatele,“ ütles Aktoprak.

Katastroofi tõttu on vähemalt tuhat inimest olnud sunnitud kodudest lahkuma. Aiad, kus on kasvatatud toitu, ja veeallikad on pea täielikult minema pühitud, teatas Aktoprak.