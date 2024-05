Zelenskõi: Venemaa koondab uut väegrupeeringut rünnakuks Harkivi oblastis

Zelenskõi sõnul annab Venemaa selliseid lööke nagu viimastel päevadel Harkivile veel sadadele Ukraina asulatele.

„Mõned neist, kus kunagi kees elu, on nüüd lihtsalt tuhaks põletatud, sinna ei ole jäänud ühtki elanikku, põlenud tühermaa on sõja kõige kohutavam tagajärg, mida me Ukrainas ei tahtnud, mida me ei provotseerinud, milles Ukraina kaitseb end Venemaa katsete eest hõivata meie ressursid ja territoorium, hävitada meie rahvuslik identiteet. Ja maailm näeb seda,“ kommenteeris Zelenskõi.

Ta osutas videos põlenud kirjastusele Harkivis.

„Põlemistemperatuur ei jõudnud siin lõpuks tõusta 451 kraadini Fahrenheiti järgi. Aga just seda tahavad Venemaa liidrid – veel rohkem kõrgeid temperatuure. Ja mitte ainult Ukraina suveräänsel territooriumil. Venemaa ähvardab pea kõiki oma naaberriike,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi tuletas meelde, et Venemaa on ainus riik, kes on hõivanud tuumaelektrijaama ja kasutab seda avalikult kiirgussantaažiks. Zelenskõi tuletas meelde ka Venemaa mereblokaadi, märkides, et selle riigi jaoks ei ole midagi, mis ei muutuks relvaks.

„Just Venemaa on ainus agressiooni allikas, kes püüab pidevalt sõda laiendada. Just praegu, neil päevil oleme me kaitses 60 kilomeetri kaugusel sellest linnast kirdes järjekordse Vene rünnakukatse vastu. Venemaa valmistub rünnakutegevuse katseks ka 90 kilomeetri kaugusel siit loodes. Meie kodumaa juures koguneb veel üks väegrupeering. See, kes seda kõike teeb, ei taha rahu,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi kutsus maailma riigijuhte toetama oma kohaolekuga rahutippkohtumist Šveitsis.