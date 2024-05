Gruusia iseseisvuspäeva tähistati presidendi ja võimuerakonna vastasseisus

„Euroopa ei ole alustanud ühtki sõda. Euroopa keskkonnas antakse meie riigile võimalus säilitada oma sõltumatus ja püüelda arengu poole. On hämmastav, et mul tuleb täna kedagi veenda selles, kes on sõber ja kes vaenlane. Me ju teame, kes on meilt territooriume ära võtnud ja kes meie suveräänsust rikub,“ ütles Zurabišvili.