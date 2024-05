KUULA | Milline tähendus on Palestiina riigi tunnustamisel? Kas ICC vahistamiskäsk on õigustatud?

Poopuu tõi esile, et Palestiina riigi tunnustamine on sümboolselt oluline samm ja aitab kahe riigi lahenduse poole liikuda. Samas märkis ta, et mitmete Palestiina ekspertide sõnul tuleks praegu tegeleda jõudsalt ka sellega, et vähendada Iisraeli karistamatuse tunnet.