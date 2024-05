VIDEOD | Venelased pommitasid Harkivis kaubanduskeskust, hukkus kuus, viga sai vähemalt 40 inimest

Harkivi linnapea Ihor Terehhovi teatel ründas agressorriik Harkivi elamurajoonis asuvat ehitusmaterjalide kauplust. Ta märkis, et hoone süttis pärast raketirünnakut ka põlema. „Arvukalt inimesi on jäänud kadunuks,“ lisas Terehhov. „Tõenäoliselt võtsid nad sihikule justnimelt ostukeskuse, kus oli palju inimesi - see on puhas terrorism.“