VIDEO | Venelased pommitasid Harkivis ostukeskust, hoones oli sadu inimesi, on teateid hukkunutest

Harkivi linnapea Ihor Terehhovi teatel ründas agressorriik Harkivi elamurajoonis asuvat ehitusmaterjalide kauplust. Tema teatel süttis hoone pärast raketirünnakut ka põlema. „Arvukalt inimesi on jäänud kadunuks,“ lisas Terehhov. „Tõenäoliselt võtsid nad sihikule justnimelt ostukeskust, kus oli palju inimesi - see on puhas terrorism.“

Ukraina meedia teatel hukkus vähemalt kaks inimest, veel 11 sai vigastada.

Tulekahju lõõmab 10 000 ruutmeetri suurusel alal, teatas linna päästeamet.

Hiljem kinnitas Harkivi linnapea veel üht raketirünnakust. „Järjekordne löök tabas Harkivi keskparki. Teave hukkunute ja kahjude kohta on veel selgitamisel,“ märkis Terehhov oma Telegrami kontol.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas täna õhtul X-i vahendusel, et ostukeskuses oli rünnaku ajal üle 200 inimese. Ta kirjeldas seda kui Venemaa järjekordselt jõhkrat rünnakut Harkivi vastu.

„Viimase seisuga arvatakse, et ostukeskuses oli üle 200 inimese. Kõik päästeteenistused on juba kohapeal. Nad osutavad abi, päästavad inimesi ja kustutavad põlengut, mis on hoone – 10 000 ruutmeetrit – täielikult enda alla matnud. On hukkunuid ja vigastatuid,“ nentis Zelenskõi.

Ta märkis, et kui Ukrainal oleks piisavalt õhutõrjesüsteeme ja moodsaid lahinglennukeid, poleks taolised rünnakud võimalikud. „Ja seepärast pöördume me kõigi juhtide, kõigi riikide poole: meil on vaja õhutõrjet märkimisväärselt tõhustada ja piisavaid võimeid Venemaa terroristide hävitamiseks,“ selgitas riigipea.

Zelenskõi sõnul on see ülesanne, mida tuleb ja saab täita üksnes koos maailmaga. „Me kutsume iga päev maailma üles andma meile õhukaitset ja päästma meie rahvast,“ tõdes ta. „Iga tegemata otsus meid toetada toob kaasa meie inimeste kaotuse.“

