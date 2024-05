Iisrael ignoreeris Rahvusvahelise Kohtu otsust ja tugevdas rünnakuid Gazale

Maailmakohus otsustas reedel, et Iisrael peab „kohe peatama oma sõjalise pealetungi ja kõik muud tegevused Rafah’ piirkonnas, mis võivad mõjutada Gaza palestiinlaste elutingimusi, mis võib tuua nende täieliku või osalise füüsilise hävimise“.

Iisraeli ametnikud polnud otsusega rahul ja teatasid, et nad ei täida seda. Kohtu otsus on õiguslikult siduv, kuid neil ei ole vahendeid oma korralduste jõustamiseks.

ELi ametnikud on kutsunud Iisraeli üles kohtu otsust järgima. ELi kõrge ametnik Josep Borrell kordas sotsiaalmeediaplatvormi X postituses, et kohtu korraldused on „osapooltele siduvad ning neid tuleb täielikult ja tõhusalt rakendada“.