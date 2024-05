Paapua Uus-Guinead laastas maalihe, eeldatavasti on lõksus üle 300 inimese

Kohaliku meedia teatel mattis maalihe reedel Vaikse ookeani edelaosas asuva saareriigi põhjaosas Enga provintsis üle 1000 maja. Hetkel pole selge, kui palju inimesi on maalihke tõttu lõksus, kuid parlamendiliikme Amos Akemi sõnul on neid enam kui 300, vahendab BBC.

Meedikutest ja sõjaväelastest koosneval kiirreageerimisrühmal on õnnestunud jõuda isoleeritud maalihke piirkonnani, teatas humanitaarabiagentuur Care Australia.

Keeruline maastik ja kahjustused maanteedele on muutnud päästetööd keeruliseks. Piirkonda pääseb vaid helikopteriga.

Samuti on ohvrite abistamist raskendanud kartus, et maalihkeid võib veel esineda. „Maa libiseb ja liigub jätkuvalt ning see muudab inimeste tegutsemise ohtlikuks,“ ütles ÜRO ametnik Serhan Aktoprak uudisteagentuurile AFP.

Lisaks ütles Aktoprak Associated Pressile, et maalihkest mõjutatud ala on umbes kolme kuni nelja jalgpalliväljaku suurune.

„Kuigi piirkond ei ole tihedalt asustatud, on meie mureks see, et hukkunute arv võib olla ebaproportsionaalselt kõrge,“ ütles Care Australia avalduses.

Austraalia ringhääling teatas, et laupäevase seisuga on päästemeeskonnad leidnud neli hukkunut, kuid eeldatavasti see arv tõuseb. Aktopraki hinnangul võib hukkunute arv olla suurem kui 100.